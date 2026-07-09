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Alacak kavgası kamerada; 3 yaralı, 11 gözaltı

Alacak kavgası kamerada; 3 yaralı, 11 gözaltı
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde alacak meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 11 şüpheli gözaltına alındı. Kavga anı cep telefonuyla kaydedildi.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde alacak meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 11 şüpheli gözaltına alındı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 11 kişiyi gözaltına aldı. Diğer yandan kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde; iki grubun birbirine saldırdığı ve bazı kişilerin sopa kullandığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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