Silivri'de gemi kazasında arama 3. günde sürüyor

SİLİVRİ açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpışarak batan Tuğberk İmamoğlu gemisi ve 10 personeli arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor.

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 personelle irtibatın kesildiği bildirilirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denizdeki arama kurtarma çalışması başlattı. Tuğberk İmamoğlu gemisi ve içerisindeki 10 personel için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor. Batan gemidekilerin yakınlarının bekleyişi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı