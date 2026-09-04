Haberler

Silivri'de gemi kazasında arama 3. günde sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SİLİVRİ açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpışarak batan Tuğberk İmamoğlu gemisi ve 10 personeli arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor.

SİLİVRİ açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpışarak batan Tuğberk İmamoğlu gemisi ve 10 personeli arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor.

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 personelle irtibatın kesildiği bildirilirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denizdeki arama kurtarma çalışması başlattı. Tuğberk İmamoğlu gemisi ve içerisindeki 10 personel için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor. Batan gemidekilerin yakınlarının bekleyişi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı

İşte 21 yaşındaki teröristin polisle çatışma anı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Roma'ya giderken yüzü gülmüyordu! Koltuk değnekleriyle İstanbul'a döndü

Ağlaya ağlaya gittiği Türkiye'ye böyle geri döndü
Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı! Salonda korku dolu anlar

Ağırlığı kaldırdıktan sonra korkulan oldu! Görüntü çok kötü
Eski bakan hakkında olay rapor! Korumasıyla ilişkisi rapora girdi

Eski bakanı yakacak rapor! Korumasıyla neler yaşamış neler
Beşiktaş'ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü'de! Rakam bomba

Beşiktaş'ta kasanın anahtarı Orkun'da
Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı! Suçlamalar vahim

Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı! Suçlamalar vahim
Tesla Cybercab yollara çıktı! Sürücüsüz taksi dönemi başladı

Sürücüsüz taksi dönemi başladı! Tesla Cybercab yollara çıktı
Zeynep Yıldırım cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı! 6 şüpheli adliyede

Zeynep Yıldırım cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!