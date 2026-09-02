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Silivri'de Gemi Kazası: Arama Kurtarma Sürüyor

Silivri'de Gemi Kazası: Arama Kurtarma Sürüyor
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İstanbul Valiliği, Silivri açıklarındaki gemi kazasında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Bölgede 2 helikopter ve 12 deniz aracı görev yapıyor; çarpışan tankerin boş olduğu belirtildi.

Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama yapıldı. Açıklamada "Silivri'nin 18 deniz mili (35 km) açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü TUĞBERK İMAMOĞLU adlı gemiye yönelik sürdürülen çalışmalarda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na ait 2 helikopter, 9 deniz unsuru ile Kıyı Emniyeti'ne ait 3 deniz aracı görev yapmaktadır. Çarpışmadan etkilenen ALSU isimli tankerin boş olduğu ve kazanın meydana geldiği bölgede deniz derinliğinin yaklaşık 800 - 900 metre olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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