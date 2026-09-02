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MSB, Silivri açıklarındaki gemi kazasına müdahale için bölgeye askeri unsurlar gönderdi

MSB, Silivri açıklarındaki gemi kazasına müdahale için bölgeye askeri unsurlar gönderdi
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Milli Savunma Bakanlığı, Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan gemi ve 10 kişilik mürettebatını arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye 1 İHA, 1 fırkateyn, 2 gemi ve 1 hücumbot sevk edildiğini açıkladı. TCG Osmangazi çıkarma gemisi saat 09.30'da kaza bölgesine ulaşarak çalışmalara başlarken, diğer unsurların da intikal halinde olduğu bildirildi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından gemi ile 10 kişilik mürettebatını arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 İHA, 1 fırkateyn, 2 gemi ve 1 hücumbotun bölgeye gönderildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Marmara Denizi Silivri açıklarında, 2 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çarpışması sonucu, batmış olduğu değerlendirilen bir gemi ile 10 kişilik mürettebatını arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek maksadıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait unsurlara saat 08.40 itibariyle gerekli talimatlar verilmiş, 1 adet İHA derhal bölgeye ulaşarak çalışmalara başlamıştır. Ayrıca, TCG Salihreis fırkateyni, TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, TCG Osmangazi çıkarma gemisi, TCG Karayel hücumbotu da bölgeye intikal etmektedir. TCG Osmangazi çıkarma gemimiz, saat 09.30 gibi kaza bölgesine ulaşmış ve yaklaşık 2 saattir çalışmalarını sürdürmektedir."

Kaynak: ANKA
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