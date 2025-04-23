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Silivri'deki Deprem Sonrası Fatih Surları'ndan Parça D düştü

Silivri'deki Deprem Sonrası Fatih Surları'ndan Parça D düştü
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Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, İstanbul'un tarihi Fatih Surları'ndan kopan büyük bir parça Sulukule Caddesi'ne düştü. Belediyenin ekipleri, tehlike oluşturan parçayı yol kenarına aldı.

SİLİVRİ açıklarında meydana gelen depremin ardından Fatih Surları'ndan kopan bir parça yola düştü. Taş parça, belediye ekipleri tarafından yol kenarına alındı.

Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında, İstanbul'un tarihi surlarından olan Fatih Surları'ndan kopan büyük bir parça, Sulukule Caddesi üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi. Ekipler, surlardan kopan yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki parçayı vinç ile yol kenarına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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