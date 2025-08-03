Silivri'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Silivri'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Silivri'de D-100 kara yolunda otomobil ile motosikletler arasında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Silivri'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde 1 otomobil ile 2 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada motosikletlerdeki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: AA / Engin Zafer - Güncel
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