Silivri'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Silivri'de D-100 kara yolunda otomobil ile motosikletler arasında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.
Silivri'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde 1 otomobil ile 2 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada motosikletlerdeki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaynak: AA / Engin Zafer - Güncel