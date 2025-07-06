Silivri'de Yangın Büyümeden Söndürüldü

Silivri'de Yangın Büyümeden Söndürüldü
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Silivri'nin Gümüşyaka Mahallesi'nde bir arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında büyük bir alan zarar gördü.

Silivri'de bir arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan arazide saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye İstanbul İtfaiyesi ile Tekirdağ itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Çıkan yangında büyük bir alan zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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