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Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Silivri'de yapılan uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 254 gram esrar ile birlikte 2 şüpheli gözaltına alındı. H.Y. tutuklanırken, M.A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silivri'de uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'deki bir adreste uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 254 gram esrar, hassas terazi ve öğütme makinesi ele geçirirken, H.Y. (51) ve M.A.Ç.'yi (47) gözaltına aldı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Alparslan Ermiş - Güncel

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