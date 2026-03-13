Haberler

Silivri'de 1 milyon 400 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Silivri'de 1 milyon 400 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Silivri'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 milyon 400 bin uyuşturucu hap ile 80 kilogram ham madde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İstanbul'un Silivri ilçesinde 1 milyon 400 bin uyuşturucu hap, 80 kilogram ham madde ele geçirildiğini, 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; İstanbul'un Silivri ilçesinde uyuşturucu imalatçılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 milyon 400 bin uyuşturucu hap, 80 kilogram ham madde (yaklaşık 2 milyon 400 bin adet uyuşturucu hap elde edilebilecek kadar) ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi. Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürütülen mücadelenin aralıksız devam ettiği belirtildi. Ayrıca; Daire Başkanlığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, jandarma personeli, Cumhuriyet Başsavcılığı ve emeği geçenler tebrik edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi

İran'a tehditler savuran ikiliyi çıldırtacak görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız
İtfaiye ekibi ameliyata girdi

İtfaiye ekibi ameliyata girdi
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız
Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor