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Silivri'de otomobil gişe duvarına çarptı: 2 yaralı

Silivri'de otomobil gişe duvarına çarptı: 2 yaralı
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Silivri TEM Otoyolu Kınalı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil gişe duvarına çarptı. Kazada sürücü ve bir yolcu hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

SİLİVRİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Kınalı geçişinde gişe duvarına çarptı. Sürücü ve yanında bulunan yolcunun yaralandığı kazada araçta hasar meydana geldi.

Olay, saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu Kınalı mevkiinde yaşandı. 06 AR 0002 plakalı otomobil sürücüsü iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybederek Kınalı gişelerinin bulunduğu alanda duvara çarptı. Kazada sürücü ve yanında bulunan yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kazada hafif yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hasar meydana gelen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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