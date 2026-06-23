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Silivri Çeltik Mahallesi'nde otluk alanda yangın; itfaiye ekipleri olay yerinde müdahaleyi sürdürüyor.

Silivri Çeltik Mahallesi'nde otluk alanda yangın; itfaiye ekipleri olay yerinde müdahaleyi sürdürüyor.
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Silivri, Çeltik Mahallesi'nde otluk bir alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor; can ve mal kaybına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.

Silivri, Çeltik Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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