SİLİVRİ'DE ORMAN YANGINI Silivri'de orman yangını çıktı. Silivri'de orman yangını çıktı. Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların çalışmasıyla söndürüldü. Yangın, saat 17.00 sıralarında Selimpaşa Araptepe mevkiinde bulunan ormanda çıktı. Otların bilinmeyen nedenle tutuşup ormana siryet etmesiyle alevler yükseldi. Çevreden vatandaşlar seferber olarak yangını önce kendi imknalarıyla söndürmeye çalıştı. Bildirilmesiyle gelen itfaiye ekipleri vatandaşların da desteğiyle yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Selimpaşa İtfaiye Güncel Haberler

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