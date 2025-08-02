Silivri'de Motosiklet Kazaları: 1 Ağır Yaralı

Silivri'de Motosiklet Kazaları: 1 Ağır Yaralı
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Silivri'de iki ayrı motosiklet kazasında 1 kişi ağır yaralanırken, bir başka yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayların ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Silivri'de iki ayrı noktada meydana gelen motosiklet kazasında 1'agir 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yeni Mahalle Tem Bağlantı yolunda meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik polisi, sağlık ekipleri gelene kadar yaralının başında bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alınarak Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İkinci kaza ise yine aynı saatlerde Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi'nde yaşandı. Yemek dağıtımı yapan kurye kaldırıma çarparak yere savruldu. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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