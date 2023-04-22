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Silivri'de mangal kömürü üretim tesisinde yangın

Silivri'de mangal kömürü üretim tesisinde yangın

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Uğur Samet AVCI / SİLİVRİ'de mangal kömürü üretilen tesiste yangın çıktı.

Uğur Samet AVCI / SİLİVRİ'de mangal kömürü üretilen tesiste yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tesiste hasar oluştu.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Gazitepe Mahallesi'nde bin 500 metrekare alan üzerine kurulu mangal kömürü üreten tesiste çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine Silivri ve Değirmenköy İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.  İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken tesiste hasar oluştu. Öte yandan aynı tesiste 2022 yılı mayıs ayında da yangın çıktığı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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