Silivri'de korkutan yangın: Arazide başladı ormanlık alana sıçradı

Yangın soğutma çalışmaları sürüyor

İSTANBUL - Silivri'de akşam saatlerinde boş arazide başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Silivri Küçüksinekli Mahallesi'nde akşam saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle boş arazide yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, Silivri Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Silivri İtfaiyesi, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yangın söndürme helikopteri de alevlere havadan müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi ise kontrol altına alınan yangın nedeniyle herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenilirken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.