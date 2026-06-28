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Silivri'de kırsal alanda çıkan yangın söndürüldü

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Silivri Değirmenköy İsmetpaşa Mahallesi'nde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 600 dönüm alan ve 3 konteyner zarar gördü.

Silivri'de kırsal alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Değirmenköy İsmetpaşa Mahallesi'nde tarla ve otluk alanların olduğu arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edilidi.

Bölgeye çevre ilçelerden de su tankı yönlendirildi.

Havadan helikopter desteği ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 600 dönüm alan ve 3 konteyner zarar gördü.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
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