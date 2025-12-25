Haberler

Silivri'de yolun karşısına geçmek isteyen kadına servis aracı çarptı

Silivri D-100 Karayolu'nda yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına seyir halindeki servis aracı çarptı. Kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

SİLİVRİ D-100 Karayolu'nda yolun karşısına geçmek isteyen kadına, seyir halindeki servis aracı çarptı. Kazada ağır yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında D-100 Karayolu Silivri Mevki Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Şehri K.'ye, seyir halindeki 34 LRK 659 plakalı servis aracı çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen Şehri K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Servis aracının şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
