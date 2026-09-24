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Silivri'de jandarma ekip aracı otomobille çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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Silivri'de TEM Bağlantı Yolu üzerindeki Silivri Mezarlığı önünde jandarma ekip aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada savrulan jandarma aracı park halindeki iki araca vurarak durabildi; yaralanan 3'ü jandarma personeli 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Silivri'de jandarma ekip aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

TEM Bağlantı Yolu Silivri Mezarlığı önünde sürücülerinin ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen jandarma ekip aracı ile otomobil çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan jandarma ekip aracı park halindeki iki araca vurarak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3'ü jandarma personeli 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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