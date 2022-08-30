Silivri'de İSKİ'nin altyapı çalışmasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı Güncel Haberler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin Silivri'de yaptığı çalışma sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin Silivri'de yaptığı çalışma sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İSKİ ekiplerinin Gümüşyaka Mahallesi'nde yürüttüğü altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçükte bir işçi beline kadar toprak altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. İşçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Alparslan Ermiş İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İtfaiye İSKİ Güncel Haberler

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