Silivri'de İş Yeri Yangını: Alevler Akaryakıt İstasyonuna Sıçramadan Söndürüldü

SİLİVRİ'de 2 katlı iş yerinin dış cephesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri bitişikteki akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürdü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. 2 katlı iş yerinin dış cephesinden henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri bitişikteki akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı