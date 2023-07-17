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Gölette boğulan 3 kardeşin cenazeleri aileye teslim edildi! Annenin feryatları kahretti

Güncel Haberler

İstanbul Silivri'de serinlemek için girdikleri gölette en büyüğü 10 yaşında olan 3 kardeş hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen çocukların cenazeleri aileye teslim edilirken, annenin feryatları ise yürekleri dağladı.

İstanbul Silivri'de gölete girdikten sonra hayatını kaybeden yabancı uyruklu 3 çocuğun cenazeleri, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Acılı aile üyeleri ağıtlar yakarken, evlatlarının tabutları başındaki annenin feryatları ise yürek yaktı.

EN BÜYÜĞÜ 10 YAŞINDAYDI

Dün akşam saatlerinde serinlemek için Silivri Değirmenköy'de gölete giren ve hayatını kaybeden yabancı uyruklu 3 çocuğun cansız bedenleri, Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Babası tarafından çıkarıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırılan Mutaz Al Mohamad (10), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, gölde kaybolan Khaled Al Mohamad (6) ve Muhammed Al Mohamad (5), için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

Gölette boğulan 3 kardeşin cenazeleri aileye teslim edildi! Annenin feryatları kahretti

KAHREDEN GÖRÜNTÜ

Uzun süren çalışmalar sonucu diğer iki çocuğun da cansız bedenine ulaşılmıştı. Gölde hayatını kaybeden 3 çocuğun cenazeleri, yapılan incelemeler sonrası aileye teslim edildi. Acılı aile üyeleri ağıtlar yakarken, evlatlarının tabutları başındaki annenin feryatları ise yürek dağladı.

Gölette boğulan 3 kardeşin cenazeleri aileye teslim edildi! Annenin feryatları kahretti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adli Tıp Kurumu Yenibosna 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Çınar Saraç:

Haberi okumadan direkt Suriyeli dedim artık haberlerde Suriyeli demiyorlar yabancı uyruklu vay beee

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Hakan Arslanoglu:

Teyzemiz söylerdi. Anam öldü acısına dayandım, Babam öldü acısına alıştım ama evladım öldü acısına ne dayanabildim nede alışabildim. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. 3 güzel evlada Allah rahmetiyle muamele etsin.

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Hsn:

Çok zor,Allah sabır versin

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