Silivri'de Dalgıçlar Tarafından Yapılan Temizlik Çalışmasında Deniz Altından Çöpler Çıktı

Silivri'de dalgıçlar tarafından yapılan temizlik çalışmasında deniz altından şişe, sandalye, lastik, kasa ve hortum gibi çöpler çıktı.

Silivri Belediyesi tarafından Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında yaklaşan "Marmara Denizi Günü" dolayısıyla deniz dibi temizliği yapıldı.

Etkinlikte, dalgıçlar tarafından suyun altından sandalye, lastik, kasa, hortum, cam ve plastik gibi çok sayıda çöp çıkarıldı.

Çöpler, farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde sergilendi.

Dalgıç Esra Güçyeter, denizlerin çok kirletildiğini belirterek, "Dibi çok kötüydü, daha önce böyle bir manzarayla karşılaşmadım. Çok üzgünüm. Umarım bundan ders çıkarır ve temiz tutmaya çalışılır." ifadesini kullandı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da denizin durumunun üzücü olduğuna dikkati çekerek, "Denizin altı resmen batak olmuş. Bu bizim için utanç verici bir olay. Bu bilince sahip bireyler yetiştirmek adına elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.