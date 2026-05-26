SİLİVRİ'DE HURDALARIN DEPOLANDIĞI ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Silivri Alipaşa Mahallesi'nde çöp ve hurdaların depolandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 6 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Aynı alanda 24 saat içinde üçüncü kez yangın çıkması dikkat çekti.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Alipaşa Mahallesi'nde bulunan çöp ve hurdaların bulunduğu alanda çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, 6 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Öte yandan aynı alanda 24 saat içerisinde 3'ncü kez yangın çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Alevli şekilde yanan hurdalar

-Söndürme çalışmaları

-Genel ve detaylar

2- ŞİŞLİ'DE İŞ YERİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

Mehmet Kaan KURT/İSTANBUL,- ŞİŞLİ'de bir iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Gülbahar Mahallesi Beşinci Yıldız Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin önünde bulunan kişiye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda 1 kişi yaralanırken, kurşunların isabet ettiği restoranın camları da kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı geçici süreyle trafiğe kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri iş yerinin önünde delil çalışması yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından sokak yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

