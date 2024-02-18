Silivri'de çıkan yangın 3 katlı binada hasara yol açtı.

Fenerköy Mahallesi Zürap Akar Caddesi Pomak Sokak'taki 3 katlı bina ve tek katlı yapı arasında bulunan malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler, 3 katlı binanın dış cephesini tamamen sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle 3 katlı binadaki bazı dairelerle binanın girişinde bulunan fırında büyük hasar oluştu.