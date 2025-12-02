Silivri'de BOTAŞ Doğal Gaz Depolama Tesisinde Yangın
Silivri'de BOTAŞ'a ait doğal gaz depolama tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, gaz akışını keserek yangının yayılmasını önlemeye çalışıyor.
Silivri'de, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait doğal gaz depolama tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Silivri'de BOTAŞ'a ait doğal gaz depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
BOTAŞ ekipleri gaz akışını keserken, itfaiye de yangının büyümemesi için müdahalede bulunuyor.
Tesiste görevli personel tahliye edilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel