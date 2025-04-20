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Silivri'de Bıçakla Yaralama Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı

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Silivri'de öğrenciler arasında çıkan bir kavgada 14 yaşındaki bir çocuğun bıçakla yaralanmasının ardından gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Olay, 17 Nisan'da meydana geldi.

Silivri'de çıkan kavgada 14 yaşındaki çocuğun bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yenimahalle'deki bir sokakta 17 Nisan'da öğrenciler arasında çıkan kavgada 14 yaşındaki E.Y.E'nin bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan yaşları 18'den küçük 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Burada savcılığa çıkarılan 4 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Ö.O.Y. (17) ve U.A'nın (17) tutuklanmasına, E.K.K. (16) ve S.M'nin (17) serbest bırakılmasına karar verdi.

Hakimlik, serbest bırakılan şüpheli S.M. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Olayın geçmişi

Silivri'de 17 Nisan'da bıçakla yaralama olayı yaşandığı ihbarını alan polis ekipleri, adrese gittiklerinde 14 yaşındaki E.Y.E'nin hastaneye kaldırıldığı bilgisini almıştı.

Ekipler yaptıkları araştırmada bıçakla yaralama olayına karıştıkları tespit edilen E.K.K, Ö.O.Y, U.A. ve S.M'yi yakalamıştı.

Şüphelilerden U.A'nın emniyetteki ifadesinde, E.Y.E'nin kız arkadaşına sataşması nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenilmişti.

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Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
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