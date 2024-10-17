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Silivri'de Asayiş Uygulamaları: 59 Şüpheli Yakalandı

Silivri'de Asayiş Uygulamaları: 59 Şüpheli Yakalandı
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Silivri'de düzenlenen denetimlerde 59 kişi yakalanırken, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 23 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarla 130 yoklama kaçağı tespit edildi.

Silivri'de düzenlenen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 59 şüpheli yakalandı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçların önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik 23 Eylül ile 6 Ekim arasında denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde 34 bin 902 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken 6 bin 401 araç ile 5 bin 95 motosiklet kontrol edildi.

Çeşitli suçlardan aranan 59 şüpheli yakalanırken, 130 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

Ayrıca denetimler sırasında gözaltına alınan 14 kişiden 12'si tutuklandı.

Ekipler tarafından bu süreçte düzenlenen operasyonlarda 7 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 83 fişek, 351 gram uyuşturucu madde, 31 sentetik hap, 2 kilogram bandrolsüz açık tütün ve 5 bin 120 adet dolu makaron ele geçirildi.

Kaynak: AA / Alparslan Ermiş - Güncel

Uyuşturucu Güvenlik Politika 3-sayfa Silivri 6 Ekim Asayiş Güncel Hukuk Eylül

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