Silivri'de Asayiş Uygulamaları: 59 Şüpheli Yakalandı

Silivri'de düzenlenen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 59 şüpheli yakalandı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçların önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik 23 Eylül ile 6 Ekim arasında denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde 34 bin 902 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken 6 bin 401 araç ile 5 bin 95 motosiklet kontrol edildi.

Çeşitli suçlardan aranan 59 şüpheli yakalanırken, 130 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

Ayrıca denetimler sırasında gözaltına alınan 14 kişiden 12'si tutuklandı.

Ekipler tarafından bu süreçte düzenlenen operasyonlarda 7 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 83 fişek, 351 gram uyuşturucu madde, 31 sentetik hap, 2 kilogram bandrolsüz açık tütün ve 5 bin 120 adet dolu makaron ele geçirildi.