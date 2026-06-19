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Aile bağlarını güçlendiren piknik

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İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında aile bağlarının güçlendirilmesi, kuşaklar arası dayanışmanın artırılması ve sosyal bütünleşmenin desteklenmesi amacıyla ailelere yönelik piknik etkinliği düzenledi.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında aile bağlarının güçlendirilmesi, kuşaklar arası dayanışmanın artırılması ve sosyal bütünleşmenin desteklenmesi amacıyla ailelere yönelik piknik etkinliği düzenledi.

Silivri İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle Silivri Küçük Sinekli Gölet Piknik Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, şehit yakınları ve gaziler, koruyucu aileler, evlilik kredisi yararlanıcıları ve aileleri bir araya geldi.

"Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında aile bağlarının güçlendirilmesi, kuşaklar arası dayanışmanın artırılması ve sosyal bütünleşmenin desteklenmesi amacıyla organize edilen etkinlikte, çocuklar, gençler ve yetişkinlere yönelik bocce, voleybol, futbol, tenis, okçuluk, pilates, yoga ve zumba gibi sportif faaliyetler düzenlendi, Çocuklar için uçurtma etkinliği de yapıldı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Birimince, etkinlik alanına kurulan stantta çocuklara yönelik boyama faaliyetleri düzenlenirken, Silivri Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelince yüz boyama, geleneksel çocuk oyunları ve çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinliğe ailelerin yanı sıra Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Çelik, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Silivri Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Bekir Cenikli ile Silivri İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Seyithan Dağıstanlı da katıldı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz
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