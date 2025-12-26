Silivri'de Öğrencilere Yönelik Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimi

(İSTANBUL)- Silivri'de Akören Ümit Aksun Ortaokulu'nda, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat'ın katılımıyla afet bilinci ve farkındalık eğitimi düzenlendi.

Silivri Akören Ümit Aksun Ortaokulu'nda 82 öğrenciye ve velilerine yönelik afet bilinci ve farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat'ın katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde, afet öncesi hazırlık, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrası yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim ile katılımcıların afetlere karşı bilinç ve farkındalık düzeylerinin artırılması hedeflendi.