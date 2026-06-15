Silivri'de 2 katlı villada çıkan yangın söndürüldü
Silivri Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 katlı bir villada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında villa kullanılamaz hale geldi.
Silivri'de 2 katlı villada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi Boy Sokak'taki 2 katlı villada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında villa kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel