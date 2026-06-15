Haberler

Silivri'de 2 katlı villada çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Silivri Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 katlı bir villada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında villa kullanılamaz hale geldi.

Silivri'de 2 katlı villada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Boy Sokak'taki 2 katlı villada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında villa kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı

ABD-İran mutabakatında dünyanın beklediği adım atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD-İran mutabakatı sonrası Avrupalı petrol şirketlerinin hisseleri düştü

ABD ve İran anlaştı, olan o şirketlere oldu
24 saat bile geçmemişti! Dünya Kupası'ndaki yenilgi sonrası flaş ayrılık

24 saat bile geçmedi! Dünya Kupası'ndaki ağır yenilgi sonrası ayrılık
Trump'a verip veriştiren ünlü aktör kalabalığa küfürlü slogan attırdı

Ünlü aktörün sözleri Trump'ı deliye döndürecek cinsten

YKS maratonu başlıyor: 2,4 milyon aday sınavda ter dökecek

YKS için son viraj: Milyonlarca aday hazır
Eski yönetim şikayetçi olmuştu, Kılıçdaroğlu genel merkezde ağırladı

Eski yönetim şikayetçi olmuştu, Kılıçdaroğlu genel merkezde ağırladı
Fenerbahçe’de yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımları belli oldu

İşte Başkan Aziz Yıldırım'ın A takımı
Tarkan'dan Milli Takım'a destek: İhtiyaçları olan şey yargı değil dayanışma

Olan bitene sessiz kalamadı! Mesajı çok net