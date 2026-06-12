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Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' soruşturması: 17 gözaltı

Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' soruşturması: 17 gözaltı
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Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 şüpheli gözaltına alındı.

SİLİVRİ Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin yapılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında

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