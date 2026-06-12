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Silivri Belediyesine yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı

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Silivri Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri belediye binasında arama yaptı.

Silivri Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının belediyeye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri belediye binasında da arama yaptı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
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