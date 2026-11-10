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Silivri Başsavcılığı Kozinoğlu için yeni rapor talebini Adli Tıp Kurumu'na gönderdi

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedenine ilişkin Adli Tıp Kurumu raporuna itiraz etti. Başsavcılığın yeniden rapor yazılması için hazırladığı yazıyı Adli Tıp Kurumu'na gönderdiği öğrenildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedenine ilişkin hazırlanan Adli Tıp raporuna itirazda bulundu.

Başsavcılık, Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora itiraz etti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının, yeniden rapor yazılması için hazırladığı yazıyı Adli Tıp Kurumu'na gönderdiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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