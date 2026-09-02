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Silivri Açıklarında Gemi Çarpışması: 10 Personelden Haber Alınamıyor

Silivri Açıklarında Gemi Çarpışması: 10 Personelden Haber Alınamıyor
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Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. Çarpışmada Alsu gemisi hasar görmezken, Tuğberk İmamoğlu gemisiyle irtibat kesildi. Gemi ve 10 personel için başlatılan arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti’ne ait 14 deniz aracı ve 1 helikopterle sürüyor; çalışmalar havadan görüntülendi.

SİLİVRİ açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından başlatılan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ile gemide bulunan 10 personeli arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı, 90 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Türk bayraklı, 89,98 metre uzunluğunda ve 12,8 metre genişliğindeki Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Alsu isimli gemide herhangi bir hasar bulunmadığı öğrenilirken, Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamadığı öğrenildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait toplam 14 deniz aracı ve 1 helikopter ile kazaya karışan Alsu gemisinin desteğiyle sürdürülüyor. Çalışmalar havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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