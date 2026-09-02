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Silivri açıklarında gemi çarpıştı: 10 kişi kayıp

Silivri açıklarında gemi çarpıştı: 10 kişi kayıp
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SİLİVRİ açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli’den Aliağa’ya intikal eden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli’ye intikal eden Türk Bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpıştı.

SİLİVRİ açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli'den Aliağa'ya intikal eden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli'ye intikal eden Türk Bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpıştı. ALSU isimli gemide bir hasar bulunmadığı öğrenilirken, TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamadığı ve bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam ettiği bildirildi.

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "02.09.2026 Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli'den Aliağa'ya intikal eden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli'ye intikal eden Türk Bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpışmıştır. Olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edilmiştir.

BÖLGEDE ÇALIŞAMALAR SÜRÜYOR

Bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre ALSU isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmamakta olduğu görülmüştür. Ancak TUĞBERG İMAMOĞLU İsimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamamakta olup, bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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