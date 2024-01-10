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Silin Hidroelektrik Santrali'nde kaldırma sistemini kullanan gemilerin çeşitli görüntüleri

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Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Wujiang Nehri'nde kargo gemileri Silin Hidroelektrik Santrali'ni geçmek için gemi kaldırma sistemini kullanıyor. 2023 yılında yaklaşık 800 kargo gemisi bu sistemi kullanarak geçiş yaptı.

1. Silin Hidroelektrik Santrali'nde kaldırma sistemini kullanan gemilerin çeşitli görüntüleri

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Wujiang Nehri'nde kargo gemileri Silin Hidroelektrik Santrali'ni geçmek için gemi kaldırma sistemini kullanıyor. 2023 yılında yaklaşık 800 kargo gemisi bu sistemi kullanarak geçiş yaptı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guizhou'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Hidroelektrik Santrali Çin Halk Cumhuriyeti Guizhou Ulaşım Çevre Enerji Teknoloji Güncel Haberler

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