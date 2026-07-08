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Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat görevine başladı

Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat görevine başladı
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Mersin'in Silifke ilçesine atanan Kaymakam Eyüp Fırat, görevine başladı. İlçe protokolü tarafından karşılanan Fırat, gelişim için uyum içinde çalışacaklarını söyledi.

Mersin'in Silifke ilçesine atanan Kaymakam Eyüp Fırat, görevine başladı.

Tekirdağ Hayrabolu Kaymakamlığının ardından Silifke'ye atanan Fırat, ilçeye geldi.

Silifke Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Kökten, kurum amirleri ve kaymakamlık personeli tarafından karşılanan Fırat, makamında ilçe protokolü ve basın mensuplarını ağırladı.

Fırat, yaptığı açıklamada, ilçenin gelişimi için kurumlarla uyum içinde çalışacaklarını belirtti.

Kaynak: AA / Murat Pancar
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