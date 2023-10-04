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Silifke Müftülüğü Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı Düzenledi

Silifke Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman'ın konuşma yaptığı etkinlikte, hafızlık yarışmasında birinci olan Ömer Faruk Gök'e ve müftülük personeline hediyeler verildi. Kaymakam Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Emine Can, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler ve din görevlileri de etkinliğe katıldı.