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Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

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Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fırat, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve özlemle andığını belirtti.

Atatürk'ün en büyük idealinin Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak olduğunu ifade eden Fırat, şunları kaydetti:

"Bizler de Atatürk'ün gösterdiği istikamet doğrultusunda cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalarak yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Bizlere düşen en büyük görev, cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi koruyarak ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşımak için azimle çalışmaktır. Aramızdan ayrılışının 88'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA
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