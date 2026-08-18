Haberler

Silifke'de doğal yaşam alanı incelendi

Silifke'de doğal yaşam alanı incelendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, sahipsiz köpekler için hayata geçirilen doğal yaşam alanında incelemede bulundu.

Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, sahipsiz köpekler için hayata geçirilen doğal yaşam alanında incelemede bulundu.

Fırat, Silifke Belediyesine ait doğal yaşam alanını ziyaret etti.

Bölgeyi inceleyen Fırat, Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Kökten'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kökten, 2 yıldır faaliyetini sürdüren doğal yaşam alana şimdiye kadar 2 bin 409 sahipsiz köpeğin getirildiğini belirtti.

Burada köpeklerin bakımının yapıldığını dile getiren Kökten, talepte bulunan kişilere köpek sahiplendirildiğini anlattı.

Kaynak: AA
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı

Katliam gibi kaza! Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasemin Ergene 17 yıl sonra setlere dönüyor! Rekor ücret alacak

Yasemin Ergene 17 yıl sonra setlere dönüyor! Rekor ücret alacak
Cübbeli Ahmet Hoca, apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata aldılar

Kısmetse Olur yarışmacısı, tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu

Tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu! Yorum sizin

Necati Ateş 'Net bilgidir' diyerek Galatasaray'ın bomba transferini açıkladı

"Net bilgidir" diyerek Galatasaray'ın bomba transferini açıkladı
Onlarca aracın mora boyandığı olayda yeni gelişme! Sorumlular tespit edildi

Onlarca aracın mora boyandığı olayda sorumlular tespit edildi
Nereden nereye! 60 milyon euroluk yıldız 9. ligde top oynuyor

Nereden nereye! 60 milyon euroluk yıldız 9. ligde top oynuyor

Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı

Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı