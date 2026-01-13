Haberler

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında 2025'e damga vuran fotoğrafları inceledi ve çeşitli kategorilerde oy verdi.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aslaner, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı fotoğrafını seçen Aslaner, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı", "Spor" kategorisinde ise Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" adlı karesine oy verdi.

Aslaner, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat" kategorisinde de Cem Özdel'in "Gözalan" başlıklı eserlerini oyladı.

Fotoğrafların hepsinin çok anlamlı olduğunu belirten Kaymakam Aslaner, şöyle konuştu:

"Her yıl Anadolu Ajansının 'Yılın Kareleri' oylamasında tercih yapıyorum. Gerçekten fotoğraflar arasında tercih yapmak çok zor. Her fotoğrafta büyük emek var. Anadolu Ajansının foto muhabirleri ve muhabirlerini emeklerinden dolayı kutluyorum."

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
