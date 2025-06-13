Silifke Kaymakamı, Almanya'dan Gelen Halk Oyunları Ekibini Ağırladı

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Almanya'dan çalışma kampı için ilçeye gelen Karayel Türk Halk Oyunları ekibini makamında kabul etti.

Aslaner, ekip başkanı Kübra İskender ve beraberindekilerle sohbet ederek faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Silifke'nin folklor dalında köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Aslaner, "Silifke Belediyesince uzun zamandır Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali düzenleniyor. Bu festivallere yurt içi ve yurt dışından halk oyunları ekipleri geliyor." dedi.

İskender de çalışmalarını yürütürken Silifke'nin tarihi yerlerini gezme fırsatı bulduklarını dile getirerek Aslaner'e teşekkür etti.

Aslaner, ziyaret sonunda ekibe "Silifke Festivali Tarihi" kitabını hediye etti.