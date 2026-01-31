Silifke'de refüje çıkan tırda maddi hasar oluştu
Mersin'in Silifke ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır, refüje çıktı. Kazada maddi hasar oluştu, ancak herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
Ali K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır, Silifke-Antalya kara yolu Akdere mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri ve çekici sevk edildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazada, tırda maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel