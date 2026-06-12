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Mersin'de çıkan yangında 6 tekne kullanılamaz hale geldi

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Mersin'in Silifke ilçesinde bir teknede başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yan yana bağlı diğer teknelere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 6 tekne kullanılamaz hale geldi.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir teknede başlayan yangında 6 tekne kullanılamaz hale geldi.

Narlıkuyu Mahallesi'ndeki sahilde demirli teknelerden birinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, yan yana bağlı diğer teknelere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 6 tekne kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Murat Pancar
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