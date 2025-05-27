Silifke'de Taşucu Sahili'nde Çevre Düzenlemesi Yapıldı
Silifke Belediyesi, Taşucu Sahili'nde çevre düzenlemesi kapsamında ahşap mobilyalar yerleştirdi. Başkan Mustafa Turgut, bu ürünlerin estetik ve kullanışlı olduğunu vurguladı.
Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Sahili'nde çevre düzenlemesi yapıldı.
Silifke Belediyesinin açıklamasına göre, çevre düzenlemesi kapsamında belediyenin ahşap işleme atölyesinde üretilen bank, salıncak ve çeşitli kent mobilyaları sahile yerleştirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Belediyemizin ürettiği ahşap ürünler, hem estetik hem kullanışlı olmasıyla vatandaşlarımızın dikkatini çekiyor." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel