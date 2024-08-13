Üye Girişi
Haberler

Silifke'de Orman Yangını Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde Evkafçiftliği Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

MERSİN'in Silifke ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Evkafçiftliği Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının fark edenler, durumu orman işletme ekiplerine bildirdi. Olay yerine arazözler ile orman işçileri sevk edildi. Karadan müdahale başlarken, bölgeye helikopter de gönderildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/SİLİFKE(Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Orman Yangını Silifke Mersin Dünya Acil Durum Doğa Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Dolap Begiri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dolap Begiri filmi ne zaman, nerede çekildi? Dolap Begiri filmi gerçek mi? Sahte Kabadayı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sahte Kabadayı filmi ne zaman, nerede çekildi? Sahte Kabadayı filmi gerçek mi? Küçük Esnaf filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Küçük Esnaf filmi ne zaman, nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi gerçek mi? DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? EXXEN canlı maç izle! Fenerbahçe-Lille canlı izleme linki! Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri! Jaws filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Jaws filmi ne zaman, nerede çekildi? Jaws filmi gerçek mi? Diriliş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Diriliş filmi ne zaman, nerede çekildi? Diriliş filmi gerçek mi? Çağrı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çağrı filmi ne zaman, nerede çekildi? Çağrı filmi gerçek mi? 30 Ağustos günü ne oldu, önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hangi savaş kazanıldı? Furkan Bölükbaşı'nın arama geçmişi olayı ne? Furkan Bölükbaşı neden gündem oldu? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor, tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili kaç gün? KYK burs ve kredi başvuruları hangi tarihte başlayacak? KYK burs ve kredi arasındaki fark ne? Süper Lig ilk hafta nasıl bitti, ilk sırada hangi takım var? 2024 Süper Lig ilk hafta sonuçları ve puan durumu! Furkan Bölükbaşı kimdir? Furkan Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe, Lille maçını kaybederse elenecek mi? Fenerbahçe berabere kalırsa ne olur? İşte ihtimaller! 30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ 2024? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor, hafta sonu tatiliyle birleşiyor mu? Fenerbahçe- Lille maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lille maçı 11'ler belli oldu mu? 2024'te Üniversiteye kaç öğrenci yerleşti? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme istatistikleri ne? Antalya Kepez üstü teleferik yapılacak mı? Belediye Başkanı Mesut Kocagöz projeyi iptal mi etti? 13 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi!
title