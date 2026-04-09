Moldova, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ayrıldı

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, ülkesinin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyeliğinden çıkmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Sandu'nun imzaladığı kararname, Moldova'nın Resmi Gazetesinde yayımlandı. Kararnameye göre, BDT'nin temel anlaşmaları kapsamında, örgütün kurulmasına ilişkin antlaşma ile kapsamındaki protokol ve örgüt tüzüğü feshedildi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYELİK HEDEFİ

Moldova hükümeti, geçen ay BDT'nin temel anlaşmalarını feshetme yönünde karar almıştı. Bu karar, ay başında parlamentoda onaylanmıştı.

Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik yolunda yürüyen Moldova, daha önce BDT'den çıkma sürecini başlatarak, BDT kapsamında imzalanan anlaşmalardan yaklaşık 70'ini feshetmişti.

Eski Sovyetler Birliğinden 1991'de ayrılan Moldova, BDT'ye 1994 yılında katılmıştı.

BDT NEDİR?

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası eski Sovyet cumhuriyetleri arasında ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarında iş birliğini sürdürmek amacıyla kurulan bölgesel bir birliktir. Rusya başta olmak üzere birçok eski Sovyet ülkesi topluluğa üyedir; ancak yapı, Avrupa Birliği gibi bağlayıcı kurallara sahip olmayıp daha gevşek bir iş birliği platformu olarak faaliyet gösterir. Ukrayna kurucu olmasına rağmen zamanla topluluktan uzaklaşmış ve fiilen ayrılmıştır. Gürcistan da 2008’de gerçekleşen Rusya’nın Abhazya ve Güney Osetya’ta müdahalesinin ardından ayrılma kararı aldı.