Lunaparkta korkunç olay! “Sıfır yerçekimi” sonu oldu

Edirne’de lunaparkta “sıfır yerçekimi” oyun aletinden düşen 29 yaşındaki şahıs, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatılırken 6 kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KURTARILAMADI

İki Köprü Arası Caddesi’ndeki lunaparkta Sedat Ç'nin (29) oyun aletinden düştüğünü görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sedat Ç, ambulansla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sedat Ç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri olayın ardından lunaparkta inceleme yaptı. Olayla ilgili ifadesine başvurulmak üzere 6 kişi polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
