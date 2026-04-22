Silifke ilçesindeki okullarda güvenlik önlemleri artırıldı

Mersin'in Silifke ilçesindeki okullarda polis ve jandarma ekiplerince alınan güvenlik önlemleri artırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, ilk, orta ve lise dereceli okullar ve çevresinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

İlçede polis ekipleri 36 okulda görev yapıyor, 27 sivil jandarmada sorumluluk bölgesinde güvenliği sağlıyor.