Mersin'de öğrencilerin çağrısıyla anne babalar kan bağışladı

Mersin'in Silifke ilçesinde Atayurt İlkokulu ile Türk Kızılay işbirliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında öğrencilerin çağrısına veliler, okul bahçesinde kurulan çadırda kan bağışı yaparak yanıt verdi. Etkinliğe oda başkanları ve öğretmenler de katıldı, öğrencilere aşure dağıtıldı.

Türk Kızılay Mersin Kan Bağışı Merkezi ile Atayurt İlkokulu işbirliğinde kan bağış kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında öğrenciler anne ve babalarından kan bağışı yapmalarını istedi.

Bunun üzerine okul bahçesine kurulan çadıra giden veliler, kan bağışında bulundu.

Etkinlikte, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ve Atayurt Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı İbrahim Kaynar ile öğretmenlerde kan bağışı yaptı.

Programda öğrencilere aşure dağıtıldı.

Kaynak: AA / Murat Pancar
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

